Dışişleri Bakanlığı: Yemen'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in güney vilayetlerindeki son gelişmelere dair endişelerini dile getirerek, ülkedeki istikrar çabalarını desteklediklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz" denildi.

