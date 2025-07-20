Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam'daki Tekne Kazası İçin Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Vietnam’ın Ha Long Körfezi’nde meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tekne kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Bakanlık, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazası nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınları ve Vietnam halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Vietnam medyasında yer alan haberlere göre, Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi dün aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.

Kazada, 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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