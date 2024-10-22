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Dışişleri Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Kaçakçılığı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Kaçakçılığı Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Minsk Büyükelçiliği görevlisinin uyuşturucu kaçırırken yakalandığını ve olaya karışan aracın büyükelçiliğe ait olmadığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2023 yılında Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalanan Minsk Büyükelçiliği görevlisinin, olayda kullandığı aracın büyükelçiliğe ait olduğu bilgisinin doğru olmadığını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Minsk Büyükelçiliğimizde görevli sözleşmeli bir personel, 2023 yılının Şubat ayında ülkemize uyuşturucu kaçırırken yakalanmış, olayın ardından söz konusu kişinin işine derhal son verilmiştir. Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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