Dışişleri Bakanlığı'ndan Tuzla Yangınına Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde dün huzurevinde çıkan yangın nedeniyle Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde dün huzurevinde meydana gelen yangının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde dün huzurevinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.