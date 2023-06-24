Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ABD Stratejik Mekanizması Hakkında Ortak Açıklama: 'Türkiye ve ABD NATO'nun Açık Kapı Politikası'na Güçlü...

Dışişleri Bakanlığı; dün Washington'da yapılan Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun beşinci toplantısına ilişkin ortak açıklamayı yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO’nun Açık Kapı Politikası’na güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Finlandiya’nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılamış, bunun İttifak’ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine varmıştır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı ; dün Washington'da yapılan Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun beşinci toplantısına ilişkin ortak açıklamayı yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun Açık Kapı Politikası'na güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Finlandiya'nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılamış, bunun İttifak'ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine varmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ; dün Washington'da yapılan Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun beşinci toplantısına ilişkin ortak açıklamayı yayınladı. Yayınlanan açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın düzenlenen toplantıya başkanlık ettikleri kaydedildi. Yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KARŞILIKLI ÇIKAR ALANLARINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA DERİNLEŞTİRME TAAHHÜTLERİNİ YİNELEMİŞLERDİR"

"Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt etmişlerdir. Taraflar, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varmışlar ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele almışlardır.

"HER İKİ TARAF DA FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMIŞTIR"

Heyetler, Vilnius, Litvanya'da, 11-12 Temmuz'da düzenlenecek müteakip NATO Zirvesi'ne yönelik hazırlıkları gözden geçirmişlerdir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun Açık Kapı Politikası'na güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Finlandiya'nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılamış, bunun İttifak'ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine varmıştır. Taraflar, NATO'nun caydırıcılığının daha da artırılmasının yollarını incelemiş ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Mutabakat'ın uygulanması ile İsveç'in İttifak'a üyelik sürecini ele almışlardır.

Doğu Akdeniz de gündemde yer almış, bu suretle her iki taraf da, işbirliği ve bölgesel kapsayıcılık ilkeleri temelinde, istikrar ve diyaloğun korunmasına bağlılıklarını tekrar teyit etmiştir.Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteklerini yinelemişlerdir. Taraflar, BM Şartı'ndaki ilkeler temelinde Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın temini için yakın şekilde çalışmayı taahhüt etmişlerdir. ABD, Türkiye'nin BM ile iş birliği içinde, dünya genelinde gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik çabalarını takdir etmiştir.

"KÜRESEL ENERJİDEKİ GÜNCEL DURUMUN ORTAYA KOYDUĞU SINAMALAR KARŞISINDA, İKLİM VE ENERJİ DİYALOĞU KURULMASINI TAAHHÜT ETMİŞLERDİR"

Taraflar, ikili ticaretin istikrarlı şekilde artmasından duydukları memnuniyeti ifade etmiş; fırsatlardan istifade edilmesi, dayanıklı tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi ve bilim ile teknoloji alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla ekonomik ortaklıklarını ilerletmeye olan taahhütlerini yinelemişlerdir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında enerji alanındaki düzenli istişareleri memnuniyetle karşılayarak, bölgesel ortaklıklar marifetiyle küresel enerji güvenliğine katkı sağlama ve sivil nükleer enerji dahil, sürdürülebilir temiz enerji alanında işbirliğini ilerletme konularında karşılıklı isteklerini ve ortak hedeflerini beyan etmişlerdir. Küresel enerjideki güncel durumun ortaya koyduğu sınamalar karşısında, İklim ve Enerji Diyaloğu kurulmasını taahhüt etmişlerdir.

"DEAŞ VE PKK DAHİL, TERÖRİZMİN HER TÜR VE TEZAHÜRÜYLE MÜCADELEYE YÖNELİK SARSILMAZ TAAHHÜTLERİNİ YİNELEMİŞLERDİR"

Taraflar, Türkiye-ABD iş birliğinin diğer bölgelerde de ilerletilmesine yönelik somut ortak çabaları ele almış; DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, terör örgütleri ve terörizmin kökünde yatan sebeplerle mücadele konusunda yakın iş birliğini sürdürmeye bağlılıklarını teyit etmişlerdir.

Her iki heyet de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, Stratejik Mekanizma Diyaloğu kapsamındakiler dahil olmak üzere, karşılıklı üst düzey ziyaretler yoluyla ikili, bölgesel ve küresel meselelere dair diyaloğun devamının kritik önem taşıdığı hususunda mutabık kalmıştır. Taraflar, Stratejik Mekanizma Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları üzerinde çalışmayı taahhüt etmişlerdir."