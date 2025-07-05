Dışişleri Bakanlığı'ndan Texas'taki Sel Felaketine İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı dilendi.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiği, sellerde 9'u çocuk 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.