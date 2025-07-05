Dışişleri Bakanlığı'ndan Texas'taki Sel Felaketine İlişkin Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu açıkladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı dilendi.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiği, sellerde 9'u çocuk 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 8 belli oldu! 2 favori daha elendi

Kırkpınar'da son 8 belli oldu! 2 favori isim daha elendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.