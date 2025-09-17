Dışişleri Bakanlığı'ndan Süveyda İçin Yol Haritası Açıklaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından Süveyda için açıklanan yol haritasına ilişkin, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Suriye'deki Süveyda vilayetinde yaşanan çatışmaların sonlandırılması için açıklaman yol haritasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye ; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."