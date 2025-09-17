Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Süveyda İçin Yol Haritası Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'daki çatışmaların sonlandırılması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı çerçevesinde istikrarın sağlanması için çabalarını sürdürecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından Süveyda için açıklanan yol haritasına ilişkin, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Suriye'deki  Süveyda vilayetinde yaşanan çatışmaların sonlandırılması için açıklaman yol haritasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye ; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

Otopilot modundaki Tesla, İstanbul trafiğini birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.