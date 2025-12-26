Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Humus'taki Camiye Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentinde bir camiye yapılan terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve Suriye halkına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentindeki bir camiye düzenlenen ve ilk belirlemelere göre beş kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye'nin yanındadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
