Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki Şiddet Olaylarına Dair Açıklama

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet olaylarının sona ermesi için diyalog yolunun etkin olması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin destek vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesi ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını belirtti.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncü Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" ifadesine yer verdi.

Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Keçeli, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla beraber Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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