Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Toprak Kayması İçin Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Orta Darfur eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve Sudan halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendi, Sudan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
