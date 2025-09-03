Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a Başsağlığı Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve yaşanan trajediden dolayı üzüntülerini ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

" Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Sudan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
