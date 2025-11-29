Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'ya Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'daki Ditwah kasırgasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.