Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Gemilerine Liman Açılacağına İlişkin Açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddiaları yalanladı ve bu bilgilerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, "iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddiaları yalanladı.
Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel