Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Basınındaki İddialara Yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında çıkan Türk iş insanlarına AB vizesi karşılığında Türkiye'nin limanlarının Rum gemilerine açılacağı iddialarını 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Rum basınında yer alan 'Türk iş insanlarına Avrupa Birliği (AB) vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Türkiye'nin limanlarının Rum gemilerine açılacağı' iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Keçeli, sosyal medya hesabından, "Rum Basınında Yer Alan İddialar Hakkında" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür."