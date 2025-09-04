Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'deki Füniküler Kazası İçin Taziye
Dışişleri Bakanlığı, Lizbon'daki füniküler kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Portekiz hükümeti ulusal yas ilan etti.
Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Bakanlık, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
Lizbon'da dün meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 18 kişi yaralanmıştı.
Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel