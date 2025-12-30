Haberler

"Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, merkez ve yurt dışı teşkilatındaki personel için performans değerlendirme sistemini düzenleyen yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelik, personelin iş verimliliği ve mesleki yetkinliklerini değerlendirecek usul ve esasları belirliyor.

Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personele yönelik performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin iş verimlilikleri ile mesleki yetkinliklerini, belirlenmiş dönemler ve formlar aracılığıyla değerlendirmek suretiyle bireysel ve kurumsal verimliliğe katkı sağlanmasına yönelik performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, performans değerlendirmesi, görev, ünvan ve teşkilat yapısına göre tek ya da iki amir tarafından yılda bir kez yapılır.

Personel, değerlendirme dönemi içerisinde en az altı ay süreyle fiilen maiyetinde çalıştığı son performans değerlendirme amiri/amirleri tarafından değerlendirilir ve son ünvan dikkate alınmak suretiyle performans değerlendirme formu atanır.

Sorumluluk ve gizlilik kapsamında performans değerlendirme formlarının doldurulması ve sonuçlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulması esas olup, ilgisi olmayan kişilerle paylaşılamaz. Performans değerlendirme sonuçları, değerlendirilen personel, birim amiri ve değerlendirme amirlerinin erişimine açılır.

Performans değerlendirme amirlerinin, belirtilen süreler içerisinde, hukuken kabul edilebilir mazereti olanlar hariç, kontrol ve değerlendirme işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
Zelenskiy: Putin'in konutuna saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor

Putin'in konutu mu vuruldu? Beklenen açıklama saatler sonra geldi