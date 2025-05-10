Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan ve Hindistan'a Ateşkes Çağrısı

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesine ilişkin "Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz. Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."