Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı ve Pakistan halkına taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
