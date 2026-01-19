Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.