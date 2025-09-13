Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

(ANKARA) – Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletindeki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün (13 Eylül) meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi.