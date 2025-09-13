Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek, saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

(ANKARA) – Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletindeki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün (13 Eylül) meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

