Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a Kutlama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak 'Dost ve kardeş Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun!' mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Bakanlık, sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından Pakistan'ın bağımsızlık gününe ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun!" ifadesi kullanıldı.

Pakistan, bağımsız bir devlet olarak 14 Ağustos 1947'de kuruldu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
