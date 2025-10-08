Dışişleri Bakanlığı'ndan Özgürlük Filosu'na Yapılan Müdahaleye Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na İsrail tarafından müdahale edilmesine tepki göstererek, "Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine uluslararası sularda müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir." ifadesine yer verilerek, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırının, uluslararası hukuku "ağır biçimde" ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin Filistin davasını destekleyeceği ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadeleyi sürdüreceğinin altı çizildi.