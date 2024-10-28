Dışişleri Bakanlığı'ndan Özbekistan Meclis Seçimleri Açıklaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 27 Ekim 2024 tarihinde Özbekistan'da yapılan Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, " Özbekistan'da 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizden gözlemcilerin de katıldığı seçimin sonuçlarının kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.