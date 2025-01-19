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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Tanker Patlaması İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Tanker Patlaması İçin Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybeden 86 kişi için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

" Nijerya'nın Gurara bölgesinde dün (18 Ocak) meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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