Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki Terör Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Kokorou bölgesindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Saldırıda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Kokorou bölgesindeki Fonbita köyünde dün bir camiye düzenlenen terör saldırısının kınandığını bildirdi.
Bakanlık, Nijer'deki terör saldırısına ilişin yazılı açıklama yaptı.
Terör saldırısında çok sayıda yaralı olduğu ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel