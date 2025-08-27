Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun 1915 Açıklamasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarıyla ilgili beyanını kınayarak reddetti ve açıklamanın siyasi istismar teşebbüsü olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
