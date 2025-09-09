Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarını uyararak seyahat etmelerini önerdi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve dikkatli davranılması tavsiye edildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik durumuna ilişkin vatandaşları uyardı. Bakanlık, ülkedeki son gelişmeler nedeniyle Nepal'e seyahat edecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bakanlık duyurusunda, zorunlu olmadıkça Nepal'e seyahat edilmemesi, ülkede ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşların ise tedbirli davranmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

Vatandaşların gelişmelerle ilgili bilgilere, Nepal'e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği kaydedildi.

Acil durumlarda ise aşağıdaki numaralardan destek alınabileceği belirtildi:

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35

Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

