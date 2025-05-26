Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri kınayarak bunların İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın tezahürü olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri kınayarak bunların İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın tezahürü olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bu girişimlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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