Dışişleri Bakanlığı'ndan Melissa Kasırgası İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 49 kişinin yaşamını yitirdiği felakette, bölge ülkelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de geniş çaplı yıkıma yol açan Melissa Kasırgası sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
500
