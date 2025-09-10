Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'daki Terör Saldırısına Başsağlığı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratiik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Müttefik Demokratik Güçler tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Müttefik Demokratik Güçler örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Müttefik Demokratik Güçler örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gözyaşlarını tutamadı! Ünlü oyuncunun duygusal anları

Dünkü maça damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Endişelendiren harita: Her geçen gün daha da kötüye gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.