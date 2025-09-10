Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'daki Terör Saldırısına Başsağlığı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Müttefik Demokratik Güçler örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Müttefik Demokratik Güçler örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.