Dışişleri Bakanlığı'ndan KDC Terör Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ iltisaklı ADF örgütünün Kuzey Kivu eyaletindeki terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına taziye dilekleri sunuldu.

Saldırıda 80 sivil yaşamını yitirdi

Kuzey Kivu'ya bağlı Ntoyo köyünde dün bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında 80 sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi örgüt tarafından kaçırılmıştı.

ADF üyelerinin geçen ay Kuzey Kivu eyaletindeki saldırılarında da 52 sivil ölmüştü.