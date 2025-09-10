Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan KDC Terör Saldırısına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı ADF tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Saldırıda 80 sivil hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ iltisaklı ADF örgütünün Kuzey Kivu eyaletindeki terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına taziye dilekleri sunuldu.

Saldırıda 80 sivil yaşamını yitirdi

Kuzey Kivu'ya bağlı Ntoyo köyünde dün bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında 80 sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi örgüt tarafından kaçırılmıştı.

ADF üyelerinin geçen ay Kuzey Kivu eyaletindeki saldırılarında da 52 sivil ölmüştü.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı

Karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.