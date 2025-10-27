Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ Açıklaması: Türk Vatandaşlarının Güvenliği Sağlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'daki gelişmeler sonrası Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ve Karadağ makamlarıyla iletişimin sürdüğünü açıkladı. Karadağ'da bıçaklı saldırı iddialarına yönelik incelemeler sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlık, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.