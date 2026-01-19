Haberler

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'da yangın sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Karaçi'deki alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

