Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Iran Ateşkesine Destek

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladı ve tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet etti. Orta Doğu'da barış için diyalog ve diplomasi vurgusu yapıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda varılan mutabakata dair haberlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz. Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz. Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz.

Orta Doğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Yaşanan süreç, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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