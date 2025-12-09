Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Unrwa Binasına Baskın Düzenleyen İsrail'e Kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın binasına düzenlediği baskını kınadı ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz. İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı binasına düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail'in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur. Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır. Uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA'ya destek vermesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
