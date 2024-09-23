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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Sert Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun gerekli tedbirleri acilen alması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına ilişkin; "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde İsrail'i Lübnan'ı hedef alan saldırılarını artırması sonrası resmi X hesabında yazılı bir açıklama yayımladı. Paylaşılan mesaj şöyle:

"İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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