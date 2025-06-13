Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a Hava Saldırısına Sert Kınama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumu savaşın yayılmaması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının en güçlü şekilde kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve bunun, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu belirtildi.

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediği ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarık Arslan:

oooh yeaaahhhh bu defaki kınama çok farklı çok güçlü kınamışız.

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