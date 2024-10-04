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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Hava Saldırısına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Hava Saldırısına Sert Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaparak, uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı ve hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki Tulkerim kentine yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz.

İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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