Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Uyarı: Saldırılara Son Vermeli

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son dönemdeki bölgesel askeri operasyonlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlık, İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik saldırılarının bölgesel barış ve istikrarı hedef aldığı uyarısında bulunarak, uluslararası topluma "sessiz kalmama" çağrısı yaptı.

"İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür. Uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir."