Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki: Harem-i İbrahim Camisi Statüsü Değiştirilemez

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki hukuksuz yetki iddiasını reddetti. Bakanlık, uluslararası toplumun ve BM ajanslarının bu hukuksuz girişime karşı tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Harem-i İbrahim Camisi üzerinde hukuksuz yetki iddiası hakkında, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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