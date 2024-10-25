Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki: 'Bölgesel Barışın Önündeki Engel Netanyahu'dur'

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Türkiye ve Birleşmiş Milletleri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir. Savaşı bölgeye yayarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin söz konusu üyesinin şahsi çıkarları için seviyesiz ithamlara başvurmuş olmasını, önceden olduğu gibi şimdi de dikkate değer bulmuyoruz" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak Gazze'de 40 binden fazla sivili, çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın katleden, dünyanın gözü önünde soykırım işleyen, bulunduğu bölgede ve ötesinde işgal, katliam ve devlet teröründen başka bir şey getirmeyen eli kanlı İsrail yönetiminin ülkemizi ve Birleşmiş Milletleri hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz teşkil etmiyor. Bu söylemler, Filistin, Lübnan ve Suriye'de devlet terörü uygulayan İsrail'in içinde bulunduğu acziyetin ve uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonun dışa yansımasıdır. Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir. Savaşı bölgeye yayarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin söz konusu üyesinin şahsi çıkarları için seviyesiz ithamlara başvurmuş olmasını, önceden olduğu gibi şimdi de dikkate değer bulmuyoruz."