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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye Uyarısı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'deki istikrar için İsrail'in hava saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Suriye'deki diyalog ve uzlaşı çabalarına destek vereceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "( Suriye'de istikrarın tesisi için) İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından Suriye'nin güneyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancının tam olduğu mesajını veren Keçeli, Suriye'nin "hassas" döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görevin, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemek olduğunu kaydetti.

Keçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çerçevede, İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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