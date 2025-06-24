Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-İsrail Ateşkesi Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, İran-İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığını belirterek, tarafları bu ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye çağırdı. Bakanlık, Orta Doğu'nun barış ve istikrara ihtiyaç duyduğu bir dönemde diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İran- İsrail ateşkesinin memnuniyetle karşılandığı belirterek, tarafları ateşkese "tam anlamıyla riayet etmeye" çağırdı.

Bakanlık, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ateşkesin "ihlal edildiğine" yönelik açıklamaların yakından takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verilerek, Orta Doğu'nun barış ve istikrara "her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu" dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerektiği mesajı verildi.

Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıldığı belirtilen açıklamada, yaşanan sürecin, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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