Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki Seçim Olaylarına İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Irak'ın Kerkük şehrinde Irak Türkmen Cephesi'nin seçim posterlerine yönelik eylemleri takip ettiklerini ve taraflara sağduyulu olmaları yönünde telkinde bulunduklarını açıkladı. Seçim sürecinin huzur içinde geçmesini beklediklerini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Irak'ta bugün yapılan Temsilciler Meclisi seçimleri öncesinde Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin seçim posterlerine yönelik eylemler nedeniyle yaşanan olayların takip edildiğini ve ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulduğunu belirtti. Keçeli, "Bu kritik dönemde, Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Irak'ta bugün yapılan Temsilciler Meclisi seçimi öncesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Irak'ta bugün (11 Kasım) düzenlenmekte olan Temsilciler Meclisi seçimlerinin hemen öncesinde, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemler nedeniyle yaşanan olaylar, ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edilmiş; ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur. Yaşanan hadisede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Toplumsal çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük'ün huzur ve istikrarı, özellikle seçim döneminde daha da fazla önem taşımaktadır. Bu kritik dönemde, Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasını temenni ediyoruz."

