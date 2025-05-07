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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan-Pakistan Gerilimi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan-Pakistan Gerilimi Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısını kınayarak, iki ülke arasındaki gerginliğin savaş riskini artırdığını bildirdi. Taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, bölgedeki tansiyonun düşürülmesini ve mekanizmaların oluşturulmasını umut ettiklerini ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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