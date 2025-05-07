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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan-Pakistan Gelişmelerine Dair Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan-Pakistan Gelişmelerine Dair Açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın düzenlediği saldırının savaş riskini artırdığını belirterek, kışkırtıcı adımların kınandığını ve tarafların sağduyulu davranmaları gerektiğini vurguladı. Pakistan'ın terör saldırısının araştırılması çağrısının desteklendiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin, Hindistan tarafından düzenlenen saldırının topyekun bir savaş riskini ortaya çıkardığını vurgulayarak bu tür kışkırtıcı adımlar ile siviller ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek taraflara, sağduyulu davranmaları ve tek taraflı eylemlerden kaçınmaları telkin edildi.

"Dün akşam, Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Pakistan'ın 22 Nisan'da yapılan terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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