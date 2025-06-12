Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Uçak Kazasına Taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Ahmedabad'da meydana gelen uçak kazası dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerini iletti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazası dolayısıyla, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün (12 Haziran) meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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