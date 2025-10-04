Dışişleri Bakanlığı'ndan Hamas'ın Gazze Ateşkes Planına Destek

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıtın, Gazze'de ateşkesin tesisine ve kalıcı barışı mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Bakanlık, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.