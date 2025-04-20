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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan İddialarına Yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'taki bir yayın organında yer alan Hakan Fidan hakkındaki asılsız iddiaları yalanlayarak, yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir yayın organında yer alan ve Bakanlık ile Bakan Hakan Fidan hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KKTC'de bir yayın organında yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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