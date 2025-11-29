Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğimizi yineliyor ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğimizi yineliyor ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.