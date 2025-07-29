Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki Sel Felaketi İçin Taziye

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Pekin'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Resmi açıklamada, yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in başkenti Pekin'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pekin ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberinde paylaşılan resmi verilere göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.